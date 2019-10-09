Ракитич: Я должен играть, а не просто гулять по пляжу

Полузащитникотметил, что его не устраивает ситуация, при которой он не выходит на поле.

«Я хочу играть, а не просто быть частью команды. Приложу все усилия, чтобы изменить текущую ситуацию. Мой контракт рассчитан еще на два года, и нет команды лучше, чем "Барселона", это лучший клуб мира, но я должен играть, а не просто гулять по улицам и пляжу», — цитирует Ракитича Marca.

«Я общался с руководством клуба, и все знают, что у меня были другие варианты. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку на выходных, но если ничего не изменится, мне придется вновь обсудить свою ситуацию», — добавил хорват.

Напомним, летом Ракитичем интересовались ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне хорват появлялся на поле лишь шесть раз. 0