Соболев: Интерес «МЮ»? Такого не может быть

Нападающий «Крыльев Советов»поделился впечатлениями после победы над(2:0) в 12-м туре РПЛ.

Соболев забил два мяча и возглавил гонку бомбардиров. Также форвард выразил мнение, что информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» не имеет под собой оснований.

«Игра была очень тяжелая. Когда не забил пенальти, начал переживать, что нам забьют, и мы упустим победу.

К счастью, исправился и забил. "Сочи" создали два момента, которые могли поменять игру. Они не забили, а мы забили.

Первый мяч — это наигранная комбинация, конечно, мы отрабатываем стандарты. Я подбежал и замкнул.

Почему чередую пенальти забитые с незабитыми? Не знаю. Задумал пробить в левый угол, вратарь угадал. Пенальти — это лотерея. Так бывает.

А приз лучшему игроку матча я бы отдал Никите Чернову. Он здорово играл, считаю, что приз его.

Звонили ли из Англии? Да я визу делаю уже! Шутка, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть», — сказал Соболев в эфире «Матч премьер». 0