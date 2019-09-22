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    Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Севильей»

    «Севилья» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Севильей» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

    «Реал»
    «Реал»

    Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте. Карим Бензема, после навеса Карвахаля с правого фланга, головой отправил мяч под перекладину ворот в противоход голкиперу.

    В концовке встречи Чичарито сумел забить ответный гол, но он был отменен из-за положения «вне игры».

    «Реал» набрал 11 очков и догнал в турнирной таблице Примеры «Атлетик», с которым делит первую строчку. «Севилья» с 10 очками занимает в чемпионате 5-е место.

    В следующем туре «Севилья» 26 сентября в гостях сыграет против одного из аутсайдеров чемпионата «Эйбара». «Реал» днем ранее примет на своем поле «Осасуну».

    Примера. 5-й тур
    «Севилья» — «Реал» — 0:1 (0:0)
    Гол: Бензема, 64«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Диегу Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Эрнандес, 69), Окампос, де Йонг, Ф.Васкес (Оливер Торрес, 52)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди, Бэйл, Каземиру, Кроос, Хамес Родригес (Вальверде, 76), Азар (Л.Васкес, 90), БенземаПредупреждения: Карвахаль, 20. Банега, 26. Хоан Хордан, 53. Серхио Рамос, 62
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