«Севилья» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте. Карим Бензема, после навеса Карвахаля с правого фланга, головой отправил мяч под перекладину ворот в противоход голкиперу.

В концовке встречи Чичарито сумел забить ответный гол, но он был отменен из-за положения «вне игры».

«Реал» набрал 11 очков и догнал в турнирной таблице Примеры «Атлетик», с которым делит первую строчку. «Севилья» с 10 очками занимает в чемпионате 5-е место.

В следующем туре «Севилья» 26 сентября в гостях сыграет против одного из аутсайдеров чемпионата «Эйбара». «Реал» днем ранее примет на своем поле «Осасуну».