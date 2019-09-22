Карапетян: Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко

В 10 туре РПЛвыиграл усо счетом 2:3. Нападающий, который забил решающий гол, дал интервью Sports24

«Тяжелая моральная игра. Вели, потом два пропустили, но сделали камбэк. Я всегда хочу забивать и помогать команде. Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко, но это футбол. Я хочу играть все время, Заба тоже молодец. Играть с Заболотным с первых минут? Это все вопросы к тренеру.

Мы с Нойштедтером в Германии играли друг против друга в 17 лет. Перед матчем говорили о Москве, погоде и так далее. Кальян или шашлык после этого матча? Все вместе. Шучу, нам нельзя», — сказал Карапетян в своем интервью.

После этой победы «Сочи» набрал 9 очков и занял 12 позицию в турнирной таблице. 0