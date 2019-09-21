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    Жардим близок к увольнению из «Монако»

    Монако Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к увольнению из клуба, утверждает beIN Sports.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим

    Согласно информации источника, португальский специалист может лишиться работы, если монегаски не добьются положительного результата в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 21 сентября.

    Вероятным преемником Жардима называется Клод Пюэль, с которым руководство «Монако» уже выходило на контакт.

    Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри. 0

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