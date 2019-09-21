Жардим близок к увольнению из «Монако»

Главный тренерблизок к увольнению из клуба, утверждает beIN Sports.

Согласно информации источника, португальский специалист может лишиться работы, если монегаски не добьются положительного результата в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 21 сентября.

Вероятным преемником Жардима называется Клод Пюэль, с которым руководство «Монако» уже выходило на контакт.

Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри. 0