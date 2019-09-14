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    «Барселона» — «Валенсия»: счет матча 5:2, обзор голов

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    В матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Валенсией» со счетом 5:2.

    «Барселона»
    «Барселона»

    Счет на второй минуте открыл 16-летний форвард каталонцев Анссумане Фати. Спустя пять минут первый гол за «Барсу» забил Френки де Йонг.

    «Валенсия» отквитала один мяч на 27-й минуте забил Кевин Гамейро. В начале второго тайма Жерар Пике увеличил преимущество каталонцев, забив на 51-й минуте.

    Затем Луис Суарес отметился дублем на 61-й и 82-й минутах. В компенсированное арбитром время «летучим мышам» удалось сократить разницу в счете — отличился Макси Гомес.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле по ходу второго тайма и успел отметиться голевой передачей, а также получить предупреждение.

    Каталонский клуб одержал вторую победу в сезоне и, набрав 7 очков, занимает 4-е место в таблице Примеры. На счету «Валенсии» осталось 4 балла, команда на 14-м месте.

    Примера. 4-й тур
    «Барселона» — «Валенсия» — 5:2 (2:1)
    Голы: Фати, 2 (1:0). де Йонг, 7 (2:0). Гамейро, 27 (2:1). Пике, 51 (3:1). Суарес, 61 (4:1). Суарес, 82 (5:1). Гомес, 90+2 (5:2)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Артур (Видаль, 73), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 70), Перес, Гризманн, Фати (Суарес, 60)«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Торрес (Ли Кан Ин, 67), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев, 67), Гамейро, Родриго (Гомес, 72)Предупреждения: Родриго, 31. Жорди Альба, 53. Ли Кан Ин, 69. Гомес, 78. Черышев, 84
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