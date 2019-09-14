«Барселона» — «Валенсия»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче 4-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 5:2.

Счет на второй минуте открыл 16-летний форвард каталонцев Анссумане Фати. Спустя пять минут первый гол за «Барсу» забил Френки де Йонг.

«Валенсия» отквитала один мяч на 27-й минуте забил Кевин Гамейро. В начале второго тайма Жерар Пике увеличил преимущество каталонцев, забив на 51-й минуте.

Затем Луис Суарес отметился дублем на 61-й и 82-й минутах. В компенсированное арбитром время «летучим мышам» удалось сократить разницу в счете — отличился Макси Гомес.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле по ходу второго тайма и успел отметиться голевой передачей, а также получить предупреждение.

Каталонский клуб одержал вторую победу в сезоне и, набрав 7 очков, занимает 4-е место в таблице Примеры. На счету «Валенсии» осталось 4 балла, команда на 14-м месте.