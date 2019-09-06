Источник: Месси изучает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз»

Форвардоценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом и перехода вчерез год.

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Об этом сообщил журналист CNN Deportes Мартин Кастилья. Он заявил, что текущий сезон может стать для 32-летнего Месси последним в «Барселоне». Форвард рассматривает вариант с продолжением карьеры в Аргентине.

Напомним, ранее стало известно, что в контракте Месси с «Барселоной» прописана опция, при которой аргентинец может расторгнуть контракт каждый год 30 июня.

Ранее сам Месси заявлял, что хотел бы поиграть в Аргентине, но только за «Ньюэллс Олд Бойз», за который выступал в детстве. 0