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    Источник: Месси изучает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз»

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    Форвард «Барселоны» Лионель Месси оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом и перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» через год.

    Лео Месси
    Лео Месси

    Об этом сообщил журналист CNN Deportes Мартин Кастилья. Он заявил, что текущий сезон может стать для 32-летнего Месси последним в «Барселоне». Форвард рассматривает вариант с продолжением карьеры в Аргентине.

    Напомним, ранее стало известно, что в контракте Месси с «Барселоной» прописана опция, при которой аргентинец может расторгнуть контракт каждый год 30 июня.

    Ранее сам Месси заявлял, что хотел бы поиграть в Аргентине, но только за «Ньюэллс Олд Бойз», за который выступал в детстве. 0

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