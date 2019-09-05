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    Лукас Сантос: Увидел, какой Акинфеев великолепный вратарь

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о первой тренировке в команде.

    Лукас Сантос
    Лукас Сантос

    «Не могу даже передать, как я ждал этой тренировки. Все это время хотел, чтобы процесс переговоров поскорее завершился, и я вновь смог заняться любимым делом, футболом.

    Уже познакомился со всеми ребятами, главный тренер представил меня команде и несколькими шутками помог мне справиться с небольшим волнением.

    Я вообще считаю, что такие вещи помогают в работе. К примеру, в первом интервью CSKA TV мы шутили о том, что в ПФК ЦСКА очень строгий капитан, и он запросто может заставить кого-нибудь подстричься. Это было очень забавно (улыбается).

    Сейчас познакомился с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде.

    Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь.

    И вообще коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше», — цитирует Сантоса официальный сайт ЦСКА. 0

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