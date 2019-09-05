Лукас Сантос: Увидел, какой Акинфеев великолепный вратарь

Полузащитник ЦСКАрассказал о первой тренировке в команде.

«Не могу даже передать, как я ждал этой тренировки. Все это время хотел, чтобы процесс переговоров поскорее завершился, и я вновь смог заняться любимым делом, футболом.

Уже познакомился со всеми ребятами, главный тренер представил меня команде и несколькими шутками помог мне справиться с небольшим волнением.

Я вообще считаю, что такие вещи помогают в работе. К примеру, в первом интервью CSKA TV мы шутили о том, что в ПФК ЦСКА очень строгий капитан, и он запросто может заставить кого-нибудь подстричься. Это было очень забавно (улыбается).

Сейчас познакомился с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде.

Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь.

И вообще коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше», — цитирует Сантоса официальный сайт ЦСКА. 0