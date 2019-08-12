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    Кононов: «Спартак» доминировал и это хорошо

    Спартак Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Мне трудно судить, лучший ли это матч, но то, что команда доминировала — это хорошо.

    Нельзя не отдавать должное "Ахмату", было непросто в первые минуты. Очень помог первый гол, помог успокоиться.

    Бакаев больше играл слева, но получал задание открываться и в центр, если есть возможность. Его функции расширены. Он чувствует игру и старается те моменты, что есть в штрафной, использовать.

    Он лидер "Спартака"? Не могу пока говорить, это первые игры, но то, что он выделяется — это факт. Хочу подождать до конца сезона.

    "Ахмат" очень агрессивно, активно начал играть. Мы поддержали эту активность, а там, где активность — там борьба и стычки.

    Шюррле? Последний матч у него был в феврале. Но он много работал с "Боруссией", затем индивидуально. Профессионал, это видно», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Кононов. 0

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