Кононов: «Спартак» доминировал и это хорошо

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу над(3:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Мне трудно судить, лучший ли это матч, но то, что команда доминировала — это хорошо.

Нельзя не отдавать должное "Ахмату", было непросто в первые минуты. Очень помог первый гол, помог успокоиться.

Бакаев больше играл слева, но получал задание открываться и в центр, если есть возможность. Его функции расширены. Он чувствует игру и старается те моменты, что есть в штрафной, использовать.

Он лидер "Спартака"? Не могу пока говорить, это первые игры, но то, что он выделяется — это факт. Хочу подождать до конца сезона.

"Ахмат" очень агрессивно, активно начал играть. Мы поддержали эту активность, а там, где активность — там борьба и стычки.

Шюррле? Последний матч у него был в феврале. Но он много работал с "Боруссией", затем индивидуально. Профессионал, это видно», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Кононов. 0