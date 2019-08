Гвардиола стал первым тренером в АПЛ, получившим желтую карточку

Наставник «Манчестер Сити»в концовке первого тайма матча за Суперкубок Англии сполучил желтую карточку.

Испанский специалист получил предупреждение за реплику в адрес главного арбитра Мартина Аткинсона и стал первым наставником клуба АПЛ, который получил желтую карточку от арбитра.

Напомним, ранее руководство АПЛ приняло решение ввести с сезона-2019/20 правило, что арбитры могут наказывать тренеров играющих команд желтыми и красными карточками.

Гвардиола возглавляет «Сити» с лета 2016 года, под его руководством «горожане» дважды стали чемпионами Англии.

