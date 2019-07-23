«Барселона» — «Челси»: счет 1:2, обзор голов

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    «Челси» одержал победу над «Барселоной» в предсезонном товарищеском матче.

    Росс Баркли
    Росс Баркли

    Встреча, которая прошла в японской Сайтаме, завершилась со счетом 2:1.

    «Синие» вышли вперед на 34-й минуте, когда Тэмми Абрахам зацепился за мяч в чужой штрафной площади, технично убрал голкипера и поразил пустые ворота.

    На 81-й минуте команда Фрэнка Лэмпарда удвоила преимущество. Маркос Алонсо с левого края прострелил к штрафной площади, где Росс Баркли принял мяч и нанес классный обводящий удар.

    Каталонцы забили гол престижа в начале компенсированного времени усилиями Ивана Ракитича. Хорват поразил верхний угол чужих ворот.

    В составе «сине-гранатовых» дебютировал экс-форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, отыгравший весь первый тайм.

    27 июля «Барселона» сыграет с японским клубом «Виссел Кобе». 0

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