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    Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»

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    В издании Squawka появились слова главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Менеджер «шпор» дал комментарий касательно возможного переезда Бэйла в Лондон.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Я читаю прессу, но не знаю, где Бэйл продолжит карьеру. Не знаю, будет ли это наш клуб или какой-то другой. Наше руководство стремится построить сильную команду», — отметил Почеттино.

    Стоит напомнить, что в мадридском «Реале» уже твердо решили продать Гарета Бэйла. Эту идею выразил Зинедин Зидан, тем самым объяснив отсутствие вингера в заявке на матч с «Баварией».

    В 2013 году Бэйл перешел из «Тоттенхэма» в «Реал», при этом за него королевский клуб заплатил 100 млн евро. 0

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