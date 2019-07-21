Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»

Маурисио Почеттино
globallookpress.com
«Я читаю прессу, но не знаю, где Бэйл продолжит карьеру. Не знаю, будет ли это наш клуб или какой-то другой. Наше руководство стремится построить сильную команду», — отметил Почеттино.
Стоит напомнить, что в мадридском «Реале» уже твердо решили продать Гарета Бэйла. Эту идею выразил Зинедин Зидан, тем самым объяснив отсутствие вингера в заявке на матч с «Баварией».
В 2013 году Бэйл перешел из «Тоттенхэма» в «Реал», при этом за него королевский клуб заплатил 100 млн евро. 0