Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»

В издании Squawka появились слова главного тренера лондонского. Менеджер «шпор» дал комментарий касательно возможного переездав Лондон.

«Я читаю прессу, но не знаю, где Бэйл продолжит карьеру. Не знаю, будет ли это наш клуб или какой-то другой. Наше руководство стремится построить сильную команду», — отметил Почеттино.

Стоит напомнить, что в мадридском «Реале» уже твердо решили продать Гарета Бэйла. Эту идею выразил Зинедин Зидан, тем самым объяснив отсутствие вингера в заявке на матч с «Баварией».

В 2013 году Бэйл перешел из «Тоттенхэма» в «Реал», при этом за него королевский клуб заплатил 100 млн евро. 0