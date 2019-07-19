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    Триппьер: Симеоне — один из лучших тренеров в мире

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    Защитник сборной Англии Киран Триппьер прокомментировал переход из лондонского «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико».

    Киран Триппьер
    Киран Триппьер

    «АПЛ — один из лучших турниров в мире, но я не думал дважды, когда поступило предложение от "Атлетико".

    Не многие британские игроки переезжают за границу, но я всегда, с юности, этого хотел, хотел поиграть в чемпионате Испании.

    Я слежу за "Атлетико" уже несколько лет. Считаю Диего Симеоне одним из лучших тренеров в мире.

    У меня состаялся разговор с Маурисио Почеттино. Объяснил ему, что это большая возможность, от которой я не хочу отказываться. Мы были близки к титулу Лиги чемпионов, но у нас просто не получилось.

    Здесь отличный тренер и хорошие игроки. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь клубу завоевать трофеи в ближайшие несколько лет», — приводит слова Триппьера Marca. 0

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