Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»рассматривает, а не, в качестве клуба, в котором он планирует продолжить карьеру, утверждает El Pais

По информации источника, у 20-летнего француза сложились хорошие отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, который хотел заполучить его в свою команду ещё в 2017 году.

Наставник «Сити» и Мбаппе периодически контактируют и именно под руководством Гвардиолы форвард в будущем хотел бы поиграть.

Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за 135 млн евро. Его контракт с чемпионами Франции истекает летом 2022 года.

В минувшем сезоне на клубном уровне Мбаппе принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. 0