Невероятный гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Орландо»

В матче чемпионата МЛСна своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Автором единственного мяча в матче стал нападающий Уэйн Руни. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии открыл счет в матче уже на 10-й минуте точным ударом со своей половины поля, перебросив вышедшего из ворот голкипера «Орландо» Брайана Роу.

Для Руни этот гол стал 11-м в этом сезоне во всех турнирах за американский клуб.

Отметим, эта победа прервала серию «Юнайтед» без побед из 6 матчей.

Take a bow, @WayneRooney! You are ridiculous. 😱 pic.twitter.com/On1oDnp8dX