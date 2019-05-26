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    «Краснодар» одержал минимальную победу над «Рубином»

    «Краснодар» — «Рубин»: счет матча — 1:0, обзор голов

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    «Краснодар» обыграл «Рубин» в заключительном матче 30-го тура РПЛ. Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0.

    Виктор Классон
    Виктор Классон

    Единственный мяч был забит на 59-й минуте — отличился Виктор Классон.

    По итогам чемпионата России «Краснодар» набрал 56 очков и завоевал бронзовые награды.

    Что касается «Рубина», то казанцы набрали 36 очков и финишировал на одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.

    РПЛ. 30-й тур
    «Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0)
    Гол: Классон, 59«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий (Скопинцев, 57), Газинский, Каборе (Олссон, 68), Перейра (Уткин, 77), Вандерсон Масиэл, Ари, Классон«Рубин»: Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Камболов (Сагитов, 30), Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 65), Полоз, БайрамянПредупреждения: Байрамян, 40. Степанов, 45+2. Газинский, 57. Ари, 67. Уремович, 85
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