«Краснодар» — «Рубин»: счет матча — 1:0, обзор голов

Виктор Классон
«Краснодар»
Единственный мяч был забит на 59-й минуте — отличился Виктор Классон.
По итогам чемпионата России «Краснодар» набрал 56 очков и завоевал бронзовые награды.
Что касается «Рубина», то казанцы набрали 36 очков и финишировал на одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.
РПЛ. 30-й тур
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0)
Гол: Классон, 59«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий (Скопинцев, 57), Газинский, Каборе (Олссон, 68), Перейра (Уткин, 77), Вандерсон Масиэл, Ари, Классон«Рубин»: Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Камболов (Сагитов, 30), Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 65), Полоз, БайрамянПредупреждения: Байрамян, 40. Степанов, 45+2. Газинский, 57. Ари, 67. Уремович, 85