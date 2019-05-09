Моуринью: «Аяксу» надо было скрыть слабые стороны

Бывший главный тренерподелился мыслями об игре «Аякса» в ответной встрече полуфинала(2:3).

«Аякс» играл так, буд-то это матч чемпионата Нидерландов против «Витесса» или, максимум, групповой этап. Эту команду надо хвалить и восхищаться их философией, однако футбол — это битва, в которой нужна стратегия. Иногда для победы надо отойти от своей философии или выступить против нее вовсе.

«Аяксу» надр было скрыть свои слабые стороны, особенно во втором тайме. Баланс начинается с позиционно защиты, когда ты ведешь в счете. Но «Аякс» продолжил гнуть свою линию. «Тоттенхэм» начал использовать вертикальные передачи и удача улыбнулась англичанам«, — цитирует Моуринью De Telegraaf.

"Шпоры" в финале сыграют с "Ливерпулем". Игра пройдет 1 июня в Мадриде. 0