«Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС

У клуба серьезные проблемы с финансированием
ФК «Анжи»
Клуб на протяжении всего сезона испытывает проблемы с финансированием и имеет задолженности по зарплате.
«Заявки на лицензию УЕФА подали 12 клубов Премьер-лиги. "Анжи", "Енисей", "Уфа" и "Крылья Советов" заявку не подавали. Всего заявку на получение лицензии РФС подали 36 клубов, в том числе "Анжи". Заседание комиссии состоится 14 и 15 мая, 17 мая — резервный день», — заявил глава отдела отдела лицензирования РФС Евгений Летин.
Лицензия УЕФА позволяет клубу принимать участие в еврокубках. 0