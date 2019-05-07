«Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС

подал заявку на получение лицензии сообщает «Спорт-Экспресс».

У клуба серьезные проблемы с финансированием ФК «Анжи» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Клуб на протяжении всего сезона испытывает проблемы с финансированием и имеет задолженности по зарплате.

«Заявки на лицензию УЕФА подали 12 клубов Премьер-лиги. "Анжи", "Енисей", "Уфа" и "Крылья Советов" заявку не подавали. Всего заявку на получение лицензии РФС подали 36 клубов, в том числе "Анжи". Заседание комиссии состоится 14 и 15 мая, 17 мая — резервный день», — заявил глава отдела отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Лицензия УЕФА позволяет клубу принимать участие в еврокубках. 0