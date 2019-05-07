ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи Эмери«Арсенал» посыпался. Все резко стало плохо
  • 22:06
    • «Химки» обыграли «Астану» во втором матче плей-офф
  • 21:18
    • Агуэро, Азар и Ван Дейк номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
  • 21:01
    • Гвардиола и Клопп номинированы на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
  • 20:46
    • Суарес и Коутиньо сыграют в атаке «Барселоны» против «Ливерпуля»
  • 14:09
    • КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру чемпионата в сезоне-2019/20
    Все новости спорта

    «Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС

    Анжи РПЛ Футбол России РФС Календарь РПЛ
    «Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

    У клуба серьезные проблемы с финансированием
    У клуба серьезные проблемы с финансированием

    Клуб на протяжении всего сезона испытывает проблемы с финансированием и имеет задолженности по зарплате.

    «Заявки на лицензию УЕФА подали 12 клубов Премьер-лиги. "Анжи", "Енисей", "Уфа" и "Крылья Советов" заявку не подавали. Всего заявку на получение лицензии РФС подали 36 клубов, в том числе "Анжи". Заседание комиссии состоится 14 и 15 мая, 17 мая — резервный день», — заявил глава отдела отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

    Лицензия УЕФА позволяет клубу принимать участие в еврокубках. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛ
  • 30/04/2019 в 20:12
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Барселона»
  • 1.53
  • Сегодня в 22:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не упустит шанс на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • «Ливерпуль» заставит «Барселону» играть в открытый футбол
  • «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Сент-Луис» или «Даллас» — кто выйдет в финал Запада?
  • «Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Вылет «Коламбуса» и трудовая победа «Колорадо»Результаты матчей плей-офф НХЛ 7 мая 08:270
  • 10:34
    • Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
  • 22:14
    • Лопетеги может возглавить «Баварию»
  • 21:57
    • Блинд: Нужно быть агрессивными и искать счастья у ворот «Тоттенхэма»
    «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. Победы «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «МЮ» лишился шансов на ЛЧПодробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги 00:050
  • Экспресс дня

  • «Барселона» не пожалеет «Ливерпуль»
  • 4.51
    •
  • 21:52
    • Лидер «Милана» дисквалифицирован до конца сезона
  • 21:45
    • Почеттино: «Тоттенхэму» нечего терять
  • 21:43
    • «Анжи» подал заявку на получение лицензии РФС
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 маяГде продолжит карьеру Рибери, от какой зарплаты отказывается Де Хеа, сколько «Реал» заплатит за Йовича и другие трансферные новости последних дней. Вчера в 18:580
  • 21:32
    • Робертсон: Глупо бросаться в атаку на «Барсу» с шашками наголо
  • 20:32
    • Алиссон: Если хотим обыграть «Барсу», нужно серьезно потрудиться в обороне
  • 20:17
    • Тен Хаг: «Аяксу» снова надо прыгнуть выше головы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие