Криштиану Роналду: У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» — ноль

Нападающий «Ювентуса»дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2.

Болельщики «матрасников» освистывали футболиста во время игры. Португалец продемонстрировал жест в их адрес, показав пять пальцев.

«У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" — ноль. Пройдем ли мы дальше? Посмотрим», — приводит слова Роналду Gol.

34-летний португалец четыре раза выигрывал главный клубный турнир Европы с «Реалом», а еще один раз — в составе «МЮ».

«Атлетико» играл в финале Лиги чемпионов три раза, но проиграл в каждом из решающих матчей (1973/74, 2013/14, 2015/16).

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.

Atletico fans singing to Cristiano

“Cristiano pay your taxes”;

defiant Cristiano answering showing blatantly the wide open hand, to represent the number of Champions League he won pic.twitter.com/NiG4rBk8LK