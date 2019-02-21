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    Криштиану Роналду: У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» — ноль

    Лига чемпионов Футбол Испании Атлетико Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Болельщики «матрасников» освистывали футболиста во время игры. Португалец продемонстрировал жест в их адрес, показав пять пальцев.

    «У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" — ноль. Пройдем ли мы дальше? Посмотрим», — приводит слова Роналду Gol.

    34-летний португалец четыре раза выигрывал главный клубный турнир Европы с «Реалом», а еще один раз — в составе «МЮ».

    «Атлетико» играл в финале Лиги чемпионов три раза, но проиграл в каждом из решающих матчей (1973/74, 2013/14, 2015/16).

    Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.

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