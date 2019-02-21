Криштиану Роналду: У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» — ноль

Болельщики «матрасников» освистывали футболиста во время игры. Португалец продемонстрировал жест в их адрес, показав пять пальцев.
«У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" — ноль. Пройдем ли мы дальше? Посмотрим», — приводит слова Роналду Gol.
34-летний португалец четыре раза выигрывал главный клубный турнир Европы с «Реалом», а еще один раз — в составе «МЮ».
«Атлетико» играл в финале Лиги чемпионов три раза, но проиграл в каждом из решающих матчей (1973/74, 2013/14, 2015/16).
Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.
Atletico fans singing to Cristiano— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 20 февраля 2019 г.
“Cristiano pay your taxes”;
defiant Cristiano answering showing blatantly the wide open hand, to represent the number of Champions League he won pic.twitter.com/NiG4rBk8LK