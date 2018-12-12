Семин: «Локомотив» не играл в трусливый футбол

Главный тренерпрокомментировал выступление своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после поражения от(0:1).

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«Локомотив» играл в трусливый футбол? Вы ошибаетесь. В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили автобусы, атаковали. Наверное, сегодня «Шальке-04» оказал такое давление, что нам пришлось защищаться.

Нереализованный момент Денисова сыграл определённую роль, но «Шальке-04» последние минут 15 превосходил нас физически«, — цитирует Семина "Чемпионат".

"Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе D, набрав три очка, и не сумел пробиться ни в плей-офф Лиги чемпионов, ни в 1/16 финала Лиги Европы. 0