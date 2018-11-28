Семин: Лига Европы нужна «Локомотиву», будет грустно покинуть этот турнир

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал предстоящий домашний матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против

«Причина неудач "Локомотива" в Лиге чемпионов связана с низкой реализацией своих моментов. Я думаю, что здесь имеет место волнение футболистов.

Лига чемпионов — это совсем другой уровень, за каждый нереализованный момент тебя накажут. Для нас это очень хороший опыт. Если мы правильно это воспримем, то будем двигаться дальше. Надо жить дальше.

Лига Европы — очень важный и нужный турнир, игрокам интересно играть в международном турнире. Футболистам и тренерам будет очень грустно покидать этот турнир», — заявил Семин «Спорт-Экспрессу». 0