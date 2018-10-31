Алексич: «Оренбург» забил с пенальти, которого не было

Главный тренер «Тюмени»подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с

«Тюмень» уступила в гостях со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти в первом тайме.

«Мы приехали в Оренбург играть строго, дисциплинированно и компактно. Играть против команды, которая находится в середине таблицы Премьер-Лиги.

Обидно, конечно. Было давление во многих моментах со стороны "Оренбурга". Обидно, что пропустили гол с пенальти, которого, как говорят многие, не было. Надо еще посмотреть…

Во втором тайме мы продолжили стараться играть дисциплинированно и компактно и при возможности сравнять счет.

Под конец был момент, когда игроки искали пенальти. Не могу ничего говорить, я не видел момент. Но судья ничего не показал. Нам не хватает исполнения.

Игрой в обороне можем быть довольны, потому что "Оренбург" — силовая команда, которая очень хорошо играет по флангу и простреливает.

У них мощные, высокие игроки. Это команда, которая играет на результат, и с такими соперниками всегда приходится тяжело», — сказал Алексич Sport24. 0