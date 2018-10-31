Алексич: «Оренбург» забил с пенальти, которого не было

«Тюмень» уступила в гостях со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти в первом тайме.
«Мы приехали в Оренбург играть строго, дисциплинированно и компактно. Играть против команды, которая находится в середине таблицы Премьер-Лиги.
Обидно, конечно. Было давление во многих моментах со стороны "Оренбурга". Обидно, что пропустили гол с пенальти, которого, как говорят многие, не было. Надо еще посмотреть…
Во втором тайме мы продолжили стараться играть дисциплинированно и компактно и при возможности сравнять счет.
Под конец был момент, когда игроки искали пенальти. Не могу ничего говорить, я не видел момент. Но судья ничего не показал. Нам не хватает исполнения.
Игрой в обороне можем быть довольны, потому что "Оренбург" — силовая команда, которая очень хорошо играет по флангу и простреливает.
У них мощные, высокие игроки. Это команда, которая играет на результат, и с такими соперниками всегда приходится тяжело», — сказал Алексич Sport24. 0