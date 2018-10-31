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    Алексич: «Оренбург» забил с пенальти, которого не было

    Тюмень Кубок России Футбол России Оренбург
    Главный тренер «Тюмени» Горан Алексич подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом».

    Горан Алексич
    Горан Алексич
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    «Тюмень» уступила в гостях со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти в первом тайме.

    «Мы приехали в Оренбург играть строго, дисциплинированно и компактно. Играть против команды, которая находится в середине таблицы Премьер-Лиги.

    Обидно, конечно. Было давление во многих моментах со стороны "Оренбурга". Обидно, что пропустили гол с пенальти, которого, как говорят многие, не было. Надо еще посмотреть…

    Во втором тайме мы продолжили стараться играть дисциплинированно и компактно и при возможности сравнять счет.

    Под конец был момент, когда игроки искали пенальти. Не могу ничего говорить, я не видел момент. Но судья ничего не показал. Нам не хватает исполнения.

    Игрой в обороне можем быть довольны, потому что "Оренбург" — силовая команда, которая очень хорошо играет по флангу и простреливает.

    У них мощные, высокие игроки. Это команда, которая играет на результат, и с такими соперниками всегда приходится тяжело», — сказал Алексич Sport24. 0

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