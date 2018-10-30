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    Акинфеев: Думал о завершении выступлений за сборную России после ЧМ-2018

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    Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход из сборной России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
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    «Думал о завершении выступлений за сборную России после чемпионата мира — 2018, но не так, что ставлю точку после финального свистка. Хотелось сыграть, достойный турнир, чтобы страна порадовалась, ведь все видели, как гуляет вся Россия, это было сплочение.

    Финальную точку поставило обследование в Германии, мы основательно говорили с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта. Многие думают, почему я ждал два месяца — все из-за обследования, по его результатам я поставил жирную точку в своей карьере в сборной. Когда это все подтвердилось не было сожаления. Я играл в сборной 15 лет, они были хорошими и плохими, но для меня важно, что такую долгую карьеру провел в сборной», — сказал Акинфеев в эфире программы «Футбол России».

    Напомним, Акинфеев завершил карьеру в национальной команде 1 октября 2018 года. Футболист сосредоточился на выступлении за ЦСКА. На решение вратаря повлияли возраст и состояние здоровья. 0

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