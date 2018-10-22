Мостовой хотел бы войти в тренерский штаб «Спартака»

Экс-игрокпрокомментировал увольнение , а также заявил, что с удовольствием вошел бы в тренерский штаб «красно-белых».

«Готов ли я возглавить "Спартак"? У меня нет бумажки, которая дает на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу — да», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Все шло к отставке. Это должно было произойти рано или поздно. Результата не было в последнее время. По таблице-то "Спартак" находится в не самом плохом положении. Другое дело, что это следствие внутрикомандных скандалов и последних матчей. Наступил этот момент. Надо спокойно отнестись к этому. Убрали и убрали», — отметил экс-футболист.

«Черчесов и совмещение со сборной? Я против. Это никогда до добра не доводило. У нас много футбольных тренеров, которые могут это сделать. Тот же Рианчо появился непонятно откуда, как и Каррера. У меня кандидатуры нет», — также сказал Мостовой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что зимой «Спартак» может возглавить Станислав Черчесов. 0