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    Мостовой хотел бы войти в тренерский штаб «Спартака»

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    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение Массимо Карреры, а также заявил, что с удовольствием вошел бы в тренерский штаб «красно-белых».

    Александр Мостовой
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    «Готов ли я возглавить "Спартак"? У меня нет бумажки, которая дает на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу — да», — цитирует Мостового «Чемпионат».

    «Все шло к отставке. Это должно было произойти рано или поздно. Результата не было в последнее время. По таблице-то "Спартак" находится в не самом плохом положении. Другое дело, что это следствие внутрикомандных скандалов и последних матчей. Наступил этот момент. Надо спокойно отнестись к этому. Убрали и убрали», — отметил экс-футболист.

    «Черчесов и совмещение со сборной? Я против. Это никогда до добра не доводило. У нас много футбольных тренеров, которые могут это сделать. Тот же Рианчо появился непонятно откуда, как и Каррера. У меня кандидатуры нет», — также сказал Мостовой.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что зимой «Спартак» может возглавить Станислав Черчесов. 0

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