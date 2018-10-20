«Урал» разочарован результатом матча с «Крыльями», заявил Иванов

Президент «Урала»после матча 11-го тура РПЛ против(1:1) заявил, что у его команды нет претензий к работе арбитров.

«Конечно, мы разочарованы результатом. Считаю, в начале второго тайма должны были сделать счет 3:0, и игра бы закончилась!

Но если не забиваем такие голы… Три в один выходим и не получается поразить ворота. Так что расстроен. Нельзя было очки отдавать.

Что случилось с Евсеевым? Бывает такое у людей. Не вошел в игру. Давно не играл, был травмирован. Конечно, поругать то мы его поругали за удаление. Но парень и сам сильно переживает. Выпускали, чтобы он усилил игру, но у него не получилось.

Зато у Панюкова три гола в двух матчах. Это его работа. Для этого и нужен нападающий.

Не хочется комментировать судейство. Не знаю. Мне показалось, что мы забили хорошие голы. Но арбитры приняли такое решение. Претензий к ним нет», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0