Фонсека: Мы всегда хотим доминировать и играть в атакующий футбол

Главный тренер «Шахтера»поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

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«Признаю, что матч с "Хоффенхаймом" показал наши проблемы в обороне, но мы постарались их устранить.

Завтра мы встретимся с совершенно иным соперником, поэтому попытались разработать наиболее эффективную стратегию игры против команды именно с такими характеристиками.

"Лион" — это великолепная команда, в которой собраны качественные игроки. Мы понимаем, что нам предстоит сложный матч против сильного соперника.

Но у нас свой стиль, от которого мы не отступим и завтра. Мы всегда хотим доминировать, больше владеть мячом и демонстрировать атакующий футбол», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0