Фонсека: Мы всегда хотим доминировать и играть в атакующий футбол

Паулу Фонсека
uefa.com
«Признаю, что матч с "Хоффенхаймом" показал наши проблемы в обороне, но мы постарались их устранить.
Завтра мы встретимся с совершенно иным соперником, поэтому попытались разработать наиболее эффективную стратегию игры против команды именно с такими характеристиками.
"Лион" — это великолепная команда, в которой собраны качественные игроки. Мы понимаем, что нам предстоит сложный матч против сильного соперника.
Но у нас свой стиль, от которого мы не отступим и завтра. Мы всегда хотим доминировать, больше владеть мячом и демонстрировать атакующий футбол», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0