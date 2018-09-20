Азар и еще три игрока «Челси» пропустят матч Лиги Европы

Один из лидеровпропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы против греческого

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Об этом заявил главный тренер «синих» Маурицио Сарри.

«Азар не примет участия в матче, потому что после перерыва на международные матчи и игры с "Кардиффом" он сказал мне, что немного устал. Он остался на базе и будет тренироваться», — отметил Сарри, которого цитирует Sky Sports.

Также матч пропустят Давид Луис, Матео Ковачич и Эмерсон.

В частности, Луис, по словам Сарри, будет отдыхать, так как «столкнулся с интенсивным графиком после шести месяцев без футбола».

Матч ПАОК — «Челси» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 19:55 мск. 0