ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Виктория» — ЦСКАНовому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характера
  • 11:45
    • Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА
  • 09:31
    • Коларж: Ничья с ЦСКА — просто позор
  • 09:16
    • УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
  • 08:55
    • Влашич: Могли взять три очка
  • 08:27
    • На удалении Роналду настоял судья за воротами
    Все новости спорта

    Азар и еще три игрока «Челси» пропустят матч Лиги Европы

    Челси Лига Европы Футбол Англии ПАОК
    Один из лидеров «Челси» Эден Азар пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы против греческого ПАОКа.

    Эден Азар
    Эден Азар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом заявил главный тренер «синих» Маурицио Сарри.

    «Азар не примет участия в матче, потому что после перерыва на международные матчи и игры с "Кардиффом" он сказал мне, что немного устал. Он остался на базе и будет тренироваться», — отметил Сарри, которого цитирует Sky Sports.

    Также матч пропустят Давид Луис, Матео Ковачич и Эмерсон.

    В частности, Луис, по словам Сарри, будет отдыхать, так как «столкнулся с интенсивным графиком после шести месяцев без футбола».

    Матч ПАОК — «Челси» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 19:55 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Назад в 90-е. 15 лучших голов английской Премьер-лиги
  • 13/09/2018 в 16:21
    •
  • Прогноз
  • «ПАОК» — «Челси»
  • 1.89
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повлияет ли скандал в «Спартаке» на результат матча в Вене?
  • «Рапид» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Краснодар» воспользуется кризисом «Акхисара»
  • «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Нервионцы» продлят победный ход в Лиге Европы
  • «Севилья» — «Стандард». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА одолел «Куньлунь», «Спартак» разгромил «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 сентября Вчера в 23:110
  • 12:48
    • Азар и еще три игрока «Челси» пропустят матч Лиги Европы
  • 12:29
    • Медведева: Всегда буду защищать цвета триколора
  • 12:15
    • Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» завершил карьеру
    Усман Дембеле продолжает прогресс Футбол Не Месси единымРеакция прессы на матч «Барселона» — ПСВ Вчера в 17:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Спартака» и «Краснодара», шанс реабилитироваться для киевлян
  •
  • 11:59
    • «Сибирь» подписала лучшего хоккеиста Белоруссии
  • 11:29
    • СМИ: Недвед пытался атаковать Брыха из-за удаления Роналду
  • 11:18
    • Нападающий «Магнитки» сломал руку
    Денис Глушаков Футбол Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайкаРеакция прессы на скандальную ситуацию с отстранением капитана «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко Вчера в 13:350
  • 10:33
    • Джошуа: Не буду пытаться любой ценой нокаутировать Поветкина
  • 10:13
    • Пьянич: Могли вести со счетом 4:0
  • 09:58
    • Иско: Модрич — уникальный футболист
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие