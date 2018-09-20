Азар и еще три игрока «Челси» пропустят матч Лиги Европы

Эден Азар
standard.co.uk
Об этом заявил главный тренер «синих» Маурицио Сарри.
«Азар не примет участия в матче, потому что после перерыва на международные матчи и игры с "Кардиффом" он сказал мне, что немного устал. Он остался на базе и будет тренироваться», — отметил Сарри, которого цитирует Sky Sports.
Также матч пропустят Давид Луис, Матео Ковачич и Эмерсон.
В частности, Луис, по словам Сарри, будет отдыхать, так как «столкнулся с интенсивным графиком после шести месяцев без футбола».
Матч ПАОК — «Челси» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 19:55 мск. 0