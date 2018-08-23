«Патртизан» сыграл вничью с «Бешикташем», «Заря» разошлась миром с «Лейпцигом»

Сербскийв первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграл вничью с турецким— 1:1.

Счет на 14-й минуте открыл нападающий хозяев Рикарду Гомеш, но уже минуту спустя Толгай Арслан сравнял счет.

Ответная встреча пройдет 30 августа в Стамбуле.

В другом матче луганская «Заря» на своем поле сыграла вничью с немецким «РБ Лейпцигом» — 0:0.

Отметим, что с 16-й минуты украинский клуб играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил хавбек «Зари» Богдан Леднев.

Еще в одном матче 4-го раунда квалификации ЛЕ бельгийский «Генк» одержал крупную домашнюю победу над датским «Брондбю» — 5:2. 0