Хавбек «Шахтера» хочет вернуться в Бразилию

Донецкийв летнее межсезонье может расстаться с сообщает Football.ua.

По информации источника, «Сан-Паулу» уже сделал официальное предложение «горнякам» по трансферу полузащитника.

Сам же бразилец ранее заявлял, что хотел бы вернуться в бразильский «Интернасьональ», откуда в свое время и переехал в Украину.

По данным ресурса Transfermarkt, стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 11 миллионов евро, а его контракт с донецким клубом действует до лета 2021 года.

Тайсон перешел в «Шахтер» из «Металлиста» в 2013 году за 16 миллионов евро. С тех пор он сыграл за «горняков» 203 матча и забил 36 голов, а также по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины. 0