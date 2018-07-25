«Бавария» подписала 17-летнего канадца Дэвиса

Альфонсо Дэвис
LiveSport.Ru
За игрока мюнхенцы заплатили «Ванкувер Уайткэпс» 12 млн долларов, которые, с учетом многочисленных бонусов, могут вырасти до 28 млн.
Футболист присоединится к клубу в январе 2019 года, после того как ему исполнится 18 лет.
«Очень счастлив оказаться в "Баварии". В детстве ты мечтаешь об этом моменте. Рад, что мечта сбылась.
Теперь настало время для дальнейшей работы. Я приложу все силы, чтобы использовать этот шанс», — цитирует Дэвиса пресс-служба «Баварии».
Канадец дебютировал в МЛС в возрасте 15 лет. Он стал вторым в списке самых молодых дебютантов лиги после американца Фредди Аду.
В 17 лет полузащитник уже провёл шесть матчей за сборную Канады. 0