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    Мостовой: Я оставил память о себе в Испании

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    Александр Мостовой
    На фото:Александр Мостовой
    Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего клуба из Виго Яго Аспаса, который в недавнем интервью заявил, что в его детстве Мостовой был кумиром поколения местных футболистов.

    «Конечно, приятно, когда так о тебе говорят. Меня считают легендой "Сельты"? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано. Что касается Яго, то я рад, что он вернулся в "Сельту" и забивает. Более того, если бы я был тренером российского клуба, то в первую очередь захотел бы привести в российскую команду именно Аспаса. Но раз я не в нашем футболе, значит тут не нужны такие люди. У Аспаса много хороших качеств, он второй после гениального Месси в списке бомбардиров. Что у нас с ним общего? Во-первых, майка с 10-м номером. Во-вторых, он может сыграть, как и я, нестандартно, выдержать паузу. Он отличный игрок, за которого я очень рад», — сказал Мостовой в беседе корреспонденту «Чемпионата».

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