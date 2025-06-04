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    Шевченко высоко оценила шансы Пеньи в бою с Харрисон

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья Валентина Шевченко Кайла Харрисон Манон Фиро
    Обладательница титула UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко не считает чемпионку легчайшего дивизиона Джулианну Пенью легкой соперницей для Кайлы Харрисон.

    Валентина Шевченко (справа)
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    Валентина Шевченко (справа)

    «Если вы посмотрите мой предыдущий бой с Манон Фиро, то вспомните, что она одержала 12 побед подряд, и она думала, что бой за чемпионский титул будет таким же. Но бой за чемпионский титул — это не то же самое.

    Вы столкнетесь с другими трудностями, и я чувствую это в преддверии UFC 316, в битве Джулианны против Кайлы. Я считаю, что для Кайлы Харрисон это будет совершенно другой бой.

    Потому что Джулианна обладает способностью побеждать, переводить бой из неудобной для нее позиции в удобную и выигрывать бой. Она не боится борьбы, потому что может атаковать из любой позиции.

    На самом деле ее очень трудно повалить на настил. Ее очень трудно сбить с ног ударами, потому как у Пеньи хорошая защита и крепкая голова», — отметила Шевченко.

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