Шевченко высоко оценила шансы Пеньи в бою с Харрисон

Обладательница титула UFC в женском наилегчайшем весене считает чемпионку легчайшего дивизионалегкой соперницей для

«Если вы посмотрите мой предыдущий бой с Манон Фиро, то вспомните, что она одержала 12 побед подряд, и она думала, что бой за чемпионский титул будет таким же. Но бой за чемпионский титул — это не то же самое.

Вы столкнетесь с другими трудностями, и я чувствую это в преддверии UFC 316, в битве Джулианны против Кайлы. Я считаю, что для Кайлы Харрисон это будет совершенно другой бой.

Потому что Джулианна обладает способностью побеждать, переводить бой из неудобной для нее позиции в удобную и выигрывать бой. Она не боится борьбы, потому что может атаковать из любой позиции.

На самом деле ее очень трудно повалить на настил. Ее очень трудно сбить с ног ударами, потому как у Пеньи хорошая защита и крепкая голова», — отметила Шевченко.