Пимблетт рассчитывает, что Топурия бросит ему вызов в случае победы над Оливейрой

Топовый боец легкого веса UFCи надеется, что грузин сам бросит ему вызов в случае победы в титульном противостоянии за вакантный пояс с

«Я думаю, что Илия может вызвать меня на бой, если выиграет у Оливейры. Я бы с удовольствием побил его в том случае, если он получит пояс и станет новым чемпионом UFC в легком весе. Впрочем, даже не за титул я бы все равно с удовольствием с ним подрался. Однако Топурия уже занят, и непонятно, чего ждать дальше, так что, думаю, скорее всего, следующим моим соперником будет Джастин Гейжи»

Пэдди занимает восьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC. Ранее в промоушене он выиграл все предыдущие 6 поединков. Следующий бой англичанин планирует провести в Абу-Даби в октябре.