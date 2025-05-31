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    Пимблетт рассчитывает, что Топурия бросит ему вызов в случае победы над Оливейрой

    Бои ММА UFC Илия Топурия Чарльз Оливейра Пэдди Пимблетт
    Топовый боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт хочет подраться с Илией Топурией и надеется, что грузин сам бросит ему вызов в случае победы в титульном противостоянии за вакантный пояс с Чарльзом Оливейрой.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Я думаю, что Илия может вызвать меня на бой, если выиграет у Оливейры. Я бы с удовольствием побил его в том случае, если он получит пояс и станет новым чемпионом UFC в легком весе. Впрочем, даже не за титул я бы все равно с удовольствием с ним подрался. Однако Топурия уже занят, и непонятно, чего ждать дальше, так что, думаю, скорее всего, следующим моим соперником будет Джастин Гейжи»

    Пэдди занимает восьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC. Ранее в промоушене он выиграл все предыдущие 6 поединков. Следующий бой англичанин планирует провести в Абу-Даби в октябре.

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