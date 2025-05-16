ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паулу БарбозаПаулу Барбоза: Не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» фиаско
    Все новости спорта

    Махачев ответил Топурии за то, что грузин назвал его лицемером

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Илия Топурия Джек Маддалена
    Рекордсмен легкого дивизиона UFC по количеству защит титула в легком весе Ислам Махачев отреагировал слова Илии Топурии о лицемерии в его адрес.

    Ислам Махачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ислам Махачев

    «Разница между мной и тобой в том, что я очистил топ-лист в своей весовой категории, перешел в следующую, а ты убежал от двух соперников, которые одержали 5-9 побед подряд в полулегкой весовой категории. Ты никто в легкой весовой категории, просто болтун из Испании с красивой стрижкой. Иди одержи победу, и мы поговорим, парень»

    Напомним, что накануне Махачев заявил о переходе в полусредний вес ради поединка за второй титул с Джеком Маддаленой и оставил пояс в легком дивизионе вакантным.

    На UFC 318 за него подерутся Илия Топурия (бывший чемпион в полулегком весе) и Чарльз Оливейра, второй номер рейтинга категории до 70,3 кг.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Швеция учинит разгром Словении
  • Швеция — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Астон Вилле» легко не будет
  • «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швеция — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.40
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры