Махачев ответил Топурии за то, что грузин назвал его лицемером

Рекордсмен легкого дивизиона UFC по количеству защит титула в легком весе отреагировал словао лицемерии в его адрес.

«Разница между мной и тобой в том, что я очистил топ-лист в своей весовой категории, перешел в следующую, а ты убежал от двух соперников, которые одержали 5-9 побед подряд в полулегкой весовой категории. Ты никто в легкой весовой категории, просто болтун из Испании с красивой стрижкой. Иди одержи победу, и мы поговорим, парень»

Напомним, что накануне Махачев заявил о переходе в полусредний вес ради поединка за второй титул с Джеком Маддаленой и оставил пояс в легком дивизионе вакантным.

На UFC 318 за него подерутся Илия Топурия (бывший чемпион в полулегком весе) и Чарльз Оливейра, второй номер рейтинга категории до 70,3 кг.