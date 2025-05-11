Мойкано назвал ограблением судейское решение в бою Альдо и Захаби

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком дивизионе считает , что его соотечественника из Бразилиизасудили в поединке на 315-м номерном турнире против

«Возможно, одним из худших решений в ММА было возвращение Альдо в UFC после того, как он завершил карьеру. Последние 2 боя — это просто невероятные ограбления! Что здесь только что произошло, объясните мне! И все равно Жозе настоящая легенда. У тебя была отличная карьера. Теперь Альдо может наслаждаться выходом на пенсию»

Бой Альдо и Захаби продлился все 3 раунда, где бразилец забрал 2 отрезка в свою пользу, по мнению большинства независимых экспертов. Однако судьи единогласно отдали победу Айману со счетом 29:28.

По окончании турнира UFC 315 Жозе объявил о завершении карьеры. Напомним, что ранее Альдо был чемпионом промоушена в полулегком дивизионе.