Хабиб Нурмагомедов высказался о шансах Рахмонова и Маддалены против Мухаммада

Непобежденный боец ММА считает действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада большим фаворитом в поединках с

«Я считаю, что победить Белала будет очень сложно. Если Джек Маддалена или Шавкат Рахмонова не закончат бой, как можно раньше, Белал просто продолжит давить на газ. У него, действительно, хорошая выносливость. На самом деле, я думаю, что это самый недооцененный аспект ММА на сегодняшний день. Кардио Белала лучшее в этом дивизионе, а может, и во всем UFC»

На UFC 315 Белал проведет первую защиту титула против четвертого номера рейтинга Джека Маддалены. Ранее Мухаммад победил единогласным решением судей Леона Эдвардса, отобрав у него пояс.