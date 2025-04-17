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    Хабиб Нурмагомедов высказался о шансах Рахмонова и Маддалены против Мухаммада

    Бои ММА UFC Сборная России Шавкат Рахмонов Леон Эдвардс Хабиб Нурмагомедов Джек Маддалена Белал Мухаммад
    Непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов считает действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада большим фаворитом в поединках с Шавкатом Рахмоновым и Джеком Маддаленой.

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    «Я считаю, что победить Белала будет очень сложно. Если Джек Маддалена или Шавкат Рахмонова не закончат бой, как можно раньше, Белал просто продолжит давить на газ. У него, действительно, хорошая выносливость. На самом деле, я думаю, что это самый недооцененный аспект ММА на сегодняшний день. Кардио Белала лучшее в этом дивизионе, а может, и во всем UFC»

    На UFC 315 Белал проведет первую защиту титула против четвертого номера рейтинга Джека Маддалены. Ранее Мухаммад победил единогласным решением судей Леона Эдвардса, отобрав у него пояс.

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