Дэн Хукер: Топурия не показал ничего выдающегося в бою с Волкановски

Топовый легковес UFC Дэн Хукер назвал победу Илии Топурии над Александром Волкановски в прошлом году удачным стечением обстоятельств.

«Мне кажется, Алекс тогда слишком быстро переключился после боя с Исламом Махачевым. Топурия не показал ничего выдающегося в том бою. Мне кажется, Волкановски просто дрался слишком рано, и я был на его месте.

Я дрался с Полом Фелдером, потом с Дастином Порье, а затем поспешил выйти на бой с Майклом Чендлером. Не то чтобы Майкл Чендлер сделал что-то невероятное, чтобы победить. Волкановски был одним из самых стабильных чемпионов UFC.

Он брался за дело, сражался, выходил на бои в кратчайшие сроки. Ему просто нужно было немного больше времени между этими боями, чтобы его тело полностью восстановилось», — добавил в конце Хукер.