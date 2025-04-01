Чисора завершит карьеру после боя с Дюбуа даже в случае победы

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC сообщил , что бой сза пояс IBF станет последним в его карьере вне зависимости от исхода.

«В конце этого года я уйду на пенсию. Я не собираюсь вам лгать. Я уйду. Этот бой не повлияет на мои планы. Чтобы ни случилось, это будет последний бой. Да, я просто уйду, даже если стану чемпионом мира»

На прошлой неделе IBF подтвердила, что Чисора проведет бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе, принадлежащий британцу Даниэлю Дюбуа.

В своем предыдущем поединке Дерек дважды отправил Отто Валлина в нокдаун и одержал над ним победу единогласным решением судей в феврале этого года.