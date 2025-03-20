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    Эдвардс рассказал, за счет чего Маддалена победит Мухаммада

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Джек Маддалена Белал Мухаммад
    Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высоко оценил шансы Джека Маддалены в титульном в бою с Белалом Мухаммадом на UFC 315.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    «Для меня было бы важнее забрать пояс у Белала. Я чувствую, что это будет напряженный бой между ним и Джеком. У Джека хорошая реакция. Его легко сбить с ног, но он быстро поднимается. Его бокс лучше, чем у Белала. Если бы мне нужно было отдать кому-то предпочтение, я бы, наверное, отдал его Джеку в этом бою. Но посмотрим. Честно говоря, я не болею ни за кого из них. Я бы хотел, чтобы победил Белал, чтобы я мог забрать у него пояс, но если это будет не он, то мне все равно»

    Мухаммад в прошлому году отобрал титул у Эдвардса, победив его единогласным решением. Для Леона это было первое поражение за 12 последних боев в UFC.

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