Андерсон считает, что у Харрисон не получится повторить путь Нуньес в UFC

Бывшая чемпионка Invicta FC и претендент на титул UFC в женском легчайшем весе считает , чтоне сможет повторить успех

«Что касается Кайлы, то я скажу, что для нее сбросить вес до 61 кг очень сложно. Для женщин такие большие потери веса с точки зрения гормонов — это нехорошо. Так что даже если она выйдет на очередной бой, одолеет Джулианну Пенью и в итоге станет чемпионкой, я не думаю, что она продержится долго на вершине. Это все сказывается на организме, на качестве жизни, понимаете? Я точно знаю, что эта потеря веса мучительна для нее. Это очень тяжело»

Харрисон большую часть своей карьеры провела в PFL, где дралась в дивизионе до 66 кг. В UFC Кайла выступает в легчайшей категории, лимит которой до 61 кг.