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    Андерсон считает, что у Харрисон не получится повторить путь Нуньес в UFC

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    Бывшая чемпионка Invicta FC и претендент на титул UFC в женском легчайшем весе Меган Андерсон считает, что Кайла Харрисон не сможет повторить успех Аманды Нуньес.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    «Что касается Кайлы, то я скажу, что для нее сбросить вес до 61 кг очень сложно. Для женщин такие большие потери веса с точки зрения гормонов — это нехорошо. Так что даже если она выйдет на очередной бой, одолеет Джулианну Пенью и в итоге станет чемпионкой, я не думаю, что она продержится долго на вершине. Это все сказывается на организме, на качестве жизни, понимаете? Я точно знаю, что эта потеря веса мучительна для нее. Это очень тяжело»

    Харрисон большую часть своей карьеры провела в PFL, где дралась в дивизионе до 66 кг. В UFC Кайла выступает в легчайшей категории, лимит которой до 61 кг.

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