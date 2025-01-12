Копылов после победы над Кертисом вошел в число рекордсменов UFC

Роман Копылов Фото: globallookpress.com
На последних секундах третьего раунда он одержал победу над Крисом Кертисом, финишировав соперника хай-киком. Теперь у Романа 5 нокаутов в UFC с момента своего дебюта.
Их числа действующих средневесов столько же досрочных побед после ударов в стойке только у экс-чемпиона категории до 84 кг Исраэля Адесаньи.
На текущий момент Копылов идет на серии из двух выигранных поединков кряду. До противостояния с Кертисом россиянин одолел раздельным решением судей бразильского бойца Сезара Алмейду.