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    Копылов после победы над Кертисом вошел в число рекордсменов UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Исраэль Адесанья Роман Копылов
    Роман Копылов по окончании турнира UFC Vegas 101 вошел в число рекордсменов промоушена в среднем дивизионе по количеству нокаутов среди действующих бойцов.

    Роман Копылов
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    Роман Копылов

    На последних секундах третьего раунда он одержал победу над Крисом Кертисом, финишировав соперника хай-киком. Теперь у Романа 5 нокаутов в UFC с момента своего дебюта.

    Их числа действующих средневесов столько же досрочных побед после ударов в стойке только у экс-чемпиона категории до 84 кг Исраэля Адесаньи.

    На текущий момент Копылов идет на серии из двух выигранных поединков кряду. До противостояния с Кертисом россиянин одолел раздельным решением судей бразильского бойца Сезара Алмейду.

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