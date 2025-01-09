Веласкес: Джонс мастер своего дела, Аспиналл его не победит

Бывший чемпион UFC в тяжелом весесчитает, что нынешний обладатель титула в категории до 120 кгпобедит

«Я не думаю, что Том победит Джона Джонса. Я просто наблюдаю за ним и вижу, как он наносит удары. Я думаю, что Джон тоже это видит. Так что Джон учится. Он делает домашнее задание. Он мастер в этом.

Он анализирует, изучает тебя снова и снова. Я думаю, что именно по этой причине он будет знать, что делать. Поэтому Аспиналл не обыграет Джона. Когда Том входит в игру, он атакует на 100 процентов, на полную мощность.

Он входит в игру и скользит, делает выпад и атакует. Не то чтобы это было неэффективно! Он многого добился уже. Посмотрите, где он сейчас. Я ничего не отнимаю у него. Но я думаю, что такой парень, как Джон Джонс, изучит Тома и победит его», — добавил Веласкес.