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    Веласкес: Джонс мастер своего дела, Аспиналл его не победит

    Бои ММА UFC Джон Джонс Том Аспиналл
    Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес считает, что нынешний обладатель титула в категории до 120 кг Джон Джонс победит Тома Аспиналла.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Я не думаю, что Том победит Джона Джонса. Я просто наблюдаю за ним и вижу, как он наносит удары. Я думаю, что Джон тоже это видит. Так что Джон учится. Он делает домашнее задание. Он мастер в этом.

    Он анализирует, изучает тебя снова и снова. Я думаю, что именно по этой причине он будет знать, что делать. Поэтому Аспиналл не обыграет Джона. Когда Том входит в игру, он атакует на 100 процентов, на полную мощность.

    Он входит в игру и скользит, делает выпад и атакует. Не то чтобы это было неэффективно! Он многого добился уже. Посмотрите, где он сейчас. Я ничего не отнимаю у него. Но я думаю, что такой парень, как Джон Джонс, изучит Тома и победит его», — добавил Веласкес.

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