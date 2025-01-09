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    Биспинг не воспринимает всерьез слова Ковингтона о переходе в средний вес

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Шон Стрикланд Дрикус Дю Плесси Майкл Биспинг Камару Усман Хорхе Масвидаль
    Спортивный комментатор Майкл Биспинг объяснил, почему бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не перейдет в средний дивизион.

    Колби Ковингтон (слева)
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    Колби Ковингтон (слева)

    «Я не думаю, что он в ближайшее время будет драться с Шоном Стриклендом. Если Стрикленд победит Дрикуса Дю Плесси, то его бой с Колби невозможен. Ковингтон ни за что на свете не поднимется в весе и не получит немедленный титульный бой в новом дивизионе.

    Мы знаем, что он привык участвовать в титульных боях. Он дрался с Камару Усманом и проиграл нокаутом в пятом раунде. Затем он победил Тайрона Вудли, а потом снова дрался с Камару Усманом.

    Он победил Хорхе Масвидаля, а потом снова получил шанс на титульный бой, верно? У него было три титульных боя в весовой категории до 77 кг. И Колби не сможет выйти на титульный бой в своем дебюте в весовой категории до 84 кг»

    Накануне Ковингтон назвал Стрикленда ограниченным бойцом и заявил, что с легкостью победит его в очном поединке.

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