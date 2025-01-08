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    Евлоев: Не верю, что Топурия откажется от титула и перейдет в легкий вес

    Бои ММА UFC Сборная России Мовсар Евлоев Илия Топурия
    Непобежденный боец UFC Мовсар Евлоев прокомментировал слова чемпиона промоушена в категории до 66 кг Илии Топурии о переходе в легкий вес.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    «Даже если он поднимется в весе, я сначала заберу у него пояс, потому что это моя первая цель. А потом я пойду за ним, даже если он перейдет в средний вес. Это не имеет значения. Мне нужна его голова в моем списке. Пояс на первом месте, но я не верю, что он откажется от титула. Он не собирается переходить в легкий вес. Он скоро снова будет защищать свой пояс»

    Евлоев занимает шестую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В промоушене он выиграл 8 боев кряду и также, как Илия Топурия, не потерпел ни единого поражения в карьере.

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