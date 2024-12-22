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    Грант Доусон: Я не хочу идти к титульнику также долго, как Мухаммад

    Бои ММА UFC Сборная России Хабиб Нурмагомедов Белал Мухаммад
    Восходящая звезда легкого дивизиона UFC Грант Доусон надеется добраться до титульника быстрее, чем это сделал Белал Мухаммад.

    Грант Доусон
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    Грант Доусон

    «Когда Жорж Сен-Пьер и Хабиб Нурмагомедов начинали свою карьеру и были на пике, их не замечали, потому что они не такие яркие, ведь они просто побеждали. Но в конце их карьеры все думали, что они были величайшими бойцами в истории, и это справедливо. Примерно так я и мыслю. Я хочу оставаться верным себе, но я стараюсь чаще побеждать болевыми приемами. Я стараюсь быть более энергичным на поле, я не хочу идти к титульнику также долго, как Мухаммад»

    Мухаммад является чемпионом UFC в полусреднем весе. Прежде, чем получить титульник, он одержал в промоушене 9 побед кряду. У Доусона в UFC 10 побед, ничья и поражение. При этом Грант не является первым претендентом на пояс в легком весе.

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