Грант Доусон: Я не хочу идти к титульнику также долго, как Мухаммад

Восходящая звезда легкого дивизиона UFC надеется добраться до титульника быстрее, чем это сделал

«Когда Жорж Сен-Пьер и Хабиб Нурмагомедов начинали свою карьеру и были на пике, их не замечали, потому что они не такие яркие, ведь они просто побеждали. Но в конце их карьеры все думали, что они были величайшими бойцами в истории, и это справедливо. Примерно так я и мыслю. Я хочу оставаться верным себе, но я стараюсь чаще побеждать болевыми приемами. Я стараюсь быть более энергичным на поле, я не хочу идти к титульнику также долго, как Мухаммад»

Мухаммад является чемпионом UFC в полусреднем весе. Прежде, чем получить титульник, он одержал в промоушене 9 побед кряду. У Доусона в UFC 10 побед, ничья и поражение. При этом Грант не является первым претендентом на пояс в легком весе.