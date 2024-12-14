Кертис Блейдс подерется 22 февраля с россиянином Ризваном Куниевым

Кертис Блейдс (справа) Фото: globallookpress.com
Россиянин ранее в августе одержал победу нокаутом в первом раунде в бою с Хьюго Куньей в рамках претендентской серии Даны Уайта. Всего у Ризвана 13 побед, одна ничья и 2 поражения в ММА.
Кертис Блейдс сейчас занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. В предыдущем своем бою он проиграл нокаутом в первом раунде Тому Аспиналлу.
До этого Кертис финишировал Жаилтона Алмейду. В активе американского тяжеловеса 18 выигранных поединков и 5 поражений в смешанных единоборствах.