Кертис Блейдс подерется 22 февраля с россиянином Ризваном Куниевым

Топовый тяжеловес UFC, бывший претендент на титул временного чемпиона, подерется в следующем поединке против дебютанта лиги22 февраля.

Россиянин ранее в августе одержал победу нокаутом в первом раунде в бою с Хьюго Куньей в рамках претендентской серии Даны Уайта. Всего у Ризвана 13 побед, одна ничья и 2 поражения в ММА.

Кертис Блейдс сейчас занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. В предыдущем своем бою он проиграл нокаутом в первом раунде Тому Аспиналлу.

До этого Кертис финишировал Жаилтона Алмейду. В активе американского тяжеловеса 18 выигранных поединков и 5 поражений в смешанных единоборствах.