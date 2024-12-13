Пейдж: Мухаммад съест нынешнюю версию Рахмонова

Рейтинговый полусредневес UFCсчитает, что унет шансов противв титульном противостоянии.

«Рахмонов ничего не смог сделать в бою с Гэрри. Он провел несколько хороших бросков, но его физическая форма и мышечная выносливость подвели его. Кажется, у него проблемы с равновесием.

Это был не лучший Рахмонова, который мы видели. Несмотря на то, что он выиграл, я думаю, что любой, кто посмотрит на это, скажет: да, я могу победить этого парня. Я не говорю, что он не опасен.

Вы видите, что он опасный человек, но это было не лучшее его выступление. С обеих сторон это выглядело не очень хорошо. Сто процентов, что если бы Шавкат дрался с Белалом, то Белал бы съел его», — уверенно заявил Майкл Пейдж.