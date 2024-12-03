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    Теофимо Лопес сообщил, что Девин Хэйни отказался драться с ним

    Бои Бокс WBC WBA IBF Райан Гарсия Девин Хэйни
    Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни проигнорировал вызов Теофимо Лопеса, отказавшись от гарантированного гонорара в 2,4 млн долларов.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «Я неделю ждал ответа от команды Хэйни, но они так и не ответили, хотя мы сделали им хорошее, разумное предложение: 2,4 миллиона долларов гарантировано и 55-45 процентов от продажи билетов на "Crypto.com Arena" в Лос-Анджелесе.

    Они зря потратили мое время. Вообще, Хэйни и его команда не раз потратили мое время. Мне пришлось высказаться. Мне сказали, что я должен хранить молчание, пока мы ведем переговоры. Но я должен был высказаться.

    Прямо сейчас у Райана нет боя. Девин в таком же затруднительном положении, как и я. Я позвоню Оскару Де Ла Хойе позже, чтобы узнать, как обстоят дела.

    Все должно иметь смысл. Это не может быть принятием желаемого за действительное, давайте просто устроим бой», — высказался Теофимо Лопес.

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