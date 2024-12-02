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    Сергей Богачук: Мадримов не проиграл Кроуфорду тот бой

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Сборная России
    Бывший временный чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC Сергей Богачук считает победу Теренса Кроуфорда над Исраилом Мадримовым незаслуженной.

    Сергей Богачук (слева)
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    Сергей Богачук (слева)

    «У Мадримова большой опыт любительской карьеры. У него хороший опыт на профессиональном ринге. Он дрался со многими сильными боксерами, такими как Магомед Курбанов, и в каждом профессиональном бою у него были хорошие соперники, сильные соперники. И он выигрывал эти бои. Он дрался с Теренсом Кроуфордом, и я не думаю, что Исраил проиграл. Уверен, что в нашем бою он будет еще лучше и сильнее»

    Очный бой Мадримова и Богачука состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Оба боксера ранее потерпели поражения. Исраил уступил по очкам Теренсу Кроуфорду, а Сергей аналогичным образом проиграл Верджилу Ортису.

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