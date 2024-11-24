Бакли считает, что победа над Ковингтоном принесет ему титульник

Топовый боец полусреднего веса UFC готов потребовать у руководства промоушена титульник, если победит

«Итак, мы собираемся выяснить, кто лучше. Я ненавижу доверять выбор победителя судьям. Самое главное для меня выиграть досрочно. Я всегда хочу финишировать, и я всегда изо всех сил борюсь за финиш. Я действительно чувствую, что у лиги не будет никаких споров, если я выйду в клетку и покажу доминирующее выступление против Колби Ковингтона. Это просто еще один повод дать мне возможность побороться за титул»

Поединок Бакли и Ковингтона состоится 14 декабря. Хоакин идет на серии из пяти побед кряду и занимает девятую позицию в рейтинге полусреднего веса. Ковингтон сейчас идет шестым.