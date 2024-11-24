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    Бакли считает, что победа над Ковингтоном принесет ему титульник

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Хоакин Бакли
    Топовый боец полусреднего веса UFC Хоакин Бакли готов потребовать у руководства промоушена титульник, если победит Колби Ковингтона.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Итак, мы собираемся выяснить, кто лучше. Я ненавижу доверять выбор победителя судьям. Самое главное для меня выиграть досрочно. Я всегда хочу финишировать, и я всегда изо всех сил борюсь за финиш. Я действительно чувствую, что у лиги не будет никаких споров, если я выйду в клетку и покажу доминирующее выступление против Колби Ковингтона. Это просто еще один повод дать мне возможность побороться за титул»

    Поединок Бакли и Ковингтона состоится 14 декабря. Хоакин идет на серии из пяти побед кряду и занимает девятую позицию в рейтинге полусреднего веса. Ковингтон сейчас идет шестым.

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